Honderden roodharigen komen samen: 'Dit is goed voor je zelfvertrouwen'

In het midden zie je YouTube-ster Peet Montzingo Redhead Days festival Volgende 1/2 In het midden zie je YouTube-ster Peet Montzingo

Honderden roodharigen kwamen dit weekend samen op het Redhead Days in het Spoorpark in Tilburg. De bezoekers uit ruim tachtig verschillende landen vierden samen dat ze rood haar hebben. Want deze haarkleur is tamelijk uniek: maar twee procent van de bevolking wereldwijd heeft rood haar.

Het is het oudste, grootste en meest spectaculaire festival voor roodharigen ter wereld. Bart Rouwenhorst is bedenker van het feest. “Het is een dag dat iedereen met rood haar samenkomt. Voor hen is het bijzonder om met zoveel bij elkaar te zijn. Het werkt verbindend. Er zijn zelfs al stelletjes uit voort gekomen.” Op zondag wordt traditioneel een groepsfoto van alle aanwezigen gemaakt. Middenin de groep staat de roodharige Peet Montzingo. Hij is een YouTube-ster uit Los Angeles en is een paar dagen in Nederland, speciaal voor het evenement. “Ik wilde hier graag een video maken over de redheads.” “Ik vond het wel een vet begin van de video om middenin de groep te staan”, lacht Peet terwijl het net begint te regenen. “Het is heerlijk om hier rond te hangen met andere roodharigen. En het weer hier is geweldig. Heerlijk die bewolking en regen, dan verbranden wij niet zo snel. ”

"Op school noemden ze me heks of Pippi Langkous."

Voor veel bezoekers is het festival niet alleen gezellig samenkomen, maar het geeft hen ook zelfvertrouwen, vertelt Meriyana: “We weten van elkaar hoe het is om te zijn zoals we zijn. Je voelt je hier niet de enige, maar een deel van een grote groep.” Al was het voor Meriyana uit Duitsland zeker niet altijd even makkelijk. “Ik dacht altijd dat rood haar slecht was. Op school noemden ze me heks of Pippi Langkous. Ze riepen dan dat ze mij ook moesten verbranden. En er werden seksuele grapjes gemaakt. Het was echt een nare tijd.” Lucas is op het festival met zijn broertjes Thomas en Thijmen. Ook zij worden met regelmaat uitgescholden vanwege hun haarkleur. “Kinderen uit mijn klas zeggen soms vuurtoren en dat soort dingen. Maar dat doet mij niets, ik laat het langs me heen gaan.”

"Wij komen uit Hilvarenbeek en daar heeft bijna niemand rood haar."

De broertjes zijn er voor de eerste keer en reageren enthousiast. “Ik heb nog nooit zoveel mensen met rood haar gezien. Wij komen uit Hilvarenbeek en daar heeft bijna niemand rood haar. Het is leuk dat je hier roodharige mensen van over de hele wereld kunt zien en spreken.” En daar sluit Meriyana zich helemaal bij aan. “Ik heb er uren voor in de auto gezeten, maar het is het waard. Ik kom volgend jaar zeker terug! Dit evenement geeft mijn zelfvertrouwen een boost! En dat is heel erg fijn. Iedereen met rood haar is uniek en mag trots zijn!”