Tim is Mister Gay Europe: 'Ik zag mijn kinderwens in duigen vallen'

Tim Küsters (28) uit Den Bosch is verkozen tot Mister Gay Europe 2023. Van de negen finalisten uit heel Europa had hij de beste plannen om de geestelijke gezondheid te verbeteren van homo's, lesbiënnes, biseksuelen, transgenders en andere mensen uit de regenbooggemeenschap. En dat is hard nodig volgens Tim: "Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat homo's en transgenders vaker aan zelfmoord denken dan de rest van de bevolking.”

Wie bij een Mister Gay Europe aan een schoonheidsprijs denkt, heeft het mis. Het ging echt over de inhoud, vertelt Tim. "We moesten een interview doen en presentaties geven over wat wij belangrijke onderwerpen vinden." Tim won op vijf van de acht onderdelen.

Ook kreeg hij te maken met vooroordelen. "Er zijn nog steeds mensen die zeggen dat een kind altijd een man en een vrouw als ouders moet hebben", merkt Tim. "Dit is pijnlijk, want het is een ouderwetse gedachte. Twee mannen kunnen net zo goed voor een kind zorgen als een man en een vrouw. Het gaat om de liefde voor het kind, niet om je geslacht."

Voor een homostel is het het adoptieproces lang en zwaar, legt Tim uit. "En als je een kind wilt krijgen met hulp van een draagmoeder, dan is zo iemand heel moeilijk te vinden."

Tim viel op bij de organisatie doordat hij eerder had gewerkt aan een campagne waarin hij aandacht vroeg voor homo's met een kinderwens. "Ik wilde graag kinderen, maar toen ik erachter kwam dat ik op mannen viel, was ik heel bang dat dat niet meer voor me was weggelegd."

Hoewel Tim al jaren aandacht vraagt voor dit thema, had hij niet verwacht dat hij zou winnen. "De concurrentie was heel sterk. Alle finalisten zetten zich in hun eigen land erg in. Ik was verrast en vereerd dat de jury vond dat ik moest winnen."

Het komende jaar gaat Tim gebruiken om de plannen die hij voor Mister Gay Europe heeft bedacht, ook echt uit te gaan voeren. Daarbij is hij de andere finalisten niet vergeten. "We komen uit in totaal negen verschillende landen, dus het is goed om samen kennis te delen. Werken aan gelijkwaardigheid is in Europa nog steeds hard nodig."

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt. Je kunt 24 uur per dag bellen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 of chatten via en 113.nl.

LEES OOK: Bram kon niet voorkomen dat zijn biseksuele vriendin zich van het leven beroofde