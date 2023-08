112-nieuws: vrouw gewond na botsing auto's • hennepkwekerij met 676 planten

16.24

De politie heeft vanmiddag twee snelheidsduivels betrapt in Eindhoven en Haarsteeg. De Eindhovenaar trapte op de Boschdijk het gaspedaal in tot hij 132 kilometer per uur reed, terwijl daar een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur geldt. De bestuurder kan volgens de politie een brief op de deurmat verwachten.

Op de N267 bij Haarsteeg reed een bestuurder 141 kilometer per uur, terwijl daar een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur geldt. De politie heeft zijn rijbewijs in beslag genomen.