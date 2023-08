Op de bank springen van trots door WK-goud voor Eveline en Cathelijn

Bij de atletiekverenigingen in Veldhoven en Vught zijn ze enorm trots. Eveline Saalberg en Cathelijn Peeters schreven geschiedenis door zondag goud te pakken op het WK met de Nederlandse estafettevrouwen. Zij zetten bij deze verenigingen hun eerste stappen als atleet.

Cathelijn Peeters komt uit Dongen en traint nog steeds bij Prins Hendrik in Vught. Voorzitter Ron Peddemors heeft samen met mijn vrouw zoveel mogelijk van het WK gezien. "Zondagavond was erg bijzonder met Cathelijn in de finale. Vooraf hielden weinig mensen rekening met goud, een medaille zou al super zijn. Dat Femke Bol op de laatste 100 meter de concurrentie voorbijliep, was fantastisch. We hebben staan springen in de kamer.”

Cathelijn zal waarschijnlijk deze week gehuldigd worden op het sportpark in Vught. Daarbij krijgt volgens de voorzitter de jeugd van de vereniging een rol. “We hopen dat de jeugd geïnspireerd wordt door deze wereldtoppers. We kunnen na de coronaperiode de jonge aanwas goed gebruiken.”

Ron kent Cathelijn goed als lid van de atletiekvereniging. “Eens in de zoveel tijd staat er een supertalent op. Cathelijn is hier als kleine meid begonnen en heeft zich volop ontwikkeld. We kennen haar binnen de vereniging als een heel open en vrolijk mens. Ze traint keihard, krijgt hier goede begeleiding en zet fantastische prestaties neer.”

Eveline Saalberg komt uit Vessem en begon bij GVAC in Veldhoven. Ook bestuurslid Jos Goudsmit van die vereniging spreekt van een onvergetelijke avond. “Ik verwachtte mogelijk een plek bij de eerste drie. Dat het uiteindelijk goud werd, is fantastisch. We hebben met verschillende leden geappt en woorden schoten tekort. Flink wat mensen hebben ’s avonds van vreugde op de bank gesprongen.”

Eveline woont en traint inmiddels op topsport-trainingscentrum Papendal, maar keert nog regelmatig terug naar Veldhoven. “Ze heeft nog steeds vriendinnen en familieleden die hier lid zijn. Zelf heeft ze weleens clinics gegeven aan de jeugd of prijzen uitgereikt tijdens de clubkampioenschappen. Pas heeft ze zelfs een keer meegetraind. Eveline is zo druk en succesvol, maar we vinden het hartstikke leuk als ze bij onze vereniging is."

Op welk manier GVAC stilstaat bij de wereldtitel van Eveline, weet Jos nog niet. “Maar we gaan er zeker over nadenken. Dit is natuurlijk een geweldige prestatie waarmee ook onze vereniging op de kaart wordt gezet.”

