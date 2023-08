Scholieren op de fiets opgepast: augustus is de gevaarlijkste maand

In de maand augustus is het een vertrouwd beeld. Groepjes scholieren met overvolle boektassen achterop de fiets of in een kratje voor aan het stuur. Volgens Veilig Verkeer Nederland (VVN) vallen er onder 11- en 12-jarige scholieren in de eerste schoolweken twee keer zoveel slachtoffers dan in andere maanden. "De jongste scholieren zijn onervaren, minder wendbaar en het verkeer om ze heen is sneller geworden, ook op het fietspad", zegt verkeersdeskundige Ruud Hornman. "Op welke school wordt tegenwoordig nog een verkeersexamen afgenomen?", stelt hij vragend.

Meer verkeer, meer snelheid, minder geneigd om rekening te houden met elkaar en kortere lontjes. Verkeersdeskundige Hornman schetst in een notendop de huidige situatie op de weg. "De meest kwetsbare verkeersdeelnemers worden daar de dupe van. Alles bij elkaar opgeteld zijn dat de fietsers en dan met name de onervaren fietsers. Vroeger kwam je er met een geschaafde knie vanaf, maar tegenwoordig is het verkeer sneller en daardoor krijg je ernstigere verwondingen." In 2021 werden zo'n 6700 scholieren (8- tot en met 14-jarigen) na een fietsongeluk behandeld op de Spoedeisende Hulp. Twee van de drie had daarbij te maken met ernstig letsel. Bijna een vierde van de ongelukken gebeurde in de maanden augustus en september.

"Sturen die in elkaar haken, is van alledag."

Vooral de jongste scholieren fietsen zwaar bepakt en bezakt naar de volgende halte in hun schoolcarrière. "Dat gebeurt meestal in groepjes. Over het algemeen hebben ze het drukker met elkaar en letten ze minder op het verkeer. Tegenwoordig worden de rugzakken in het kratje geplaatst. Dat maakt een fiets minder wendbaar. Voor de balans zou achterop beter zijn. Meestal fietsen ze met meer man naast elkaar dan er ruimte is. Sturen die in elkaar haken is van alledag."

"Een vergissing of een fout wordt nu eerder gevolgd door een aanrijding."