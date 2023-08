Jong PSV - Helmond Sport stilgelegd na ruzie tussen fans

De competitiewedstrijd tussen Jong PSV en Helmond Sport in de eerste divisie is maandagavond in de beginfase even stilgelegd. Scheidsrechter Nick Smit deed dat omdat achter het doel supporters van PSV de confrontatie zochten met meegereisde fans van Helmond Sport.

Op filmpjes is te zien dat beide groepen elkaar bekogelen met bier. De ongeregeldheden duurden niet lang. Na enkele minuten kon de wedstrijd worden hervat. De wedstrijd is op sportcomplex De Herdgang, waar supporters elkaar makkelijker kunnen benaderen dan in een stadion.

De confrontatie tussen beide supportersgroepen is te zien vanaf 28 sec.: