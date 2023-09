Sander is met zijn 2,06 meter een reus in de roeiboot: 'Een groot voordeel'

Met zijn 2 meter en 6 centimeter is Sander de Graaf uit Made een opvallende verschijning in de Nederlandse roeiploeg. 18 centimeter langer dan de kleinste. "Ik ben de grootste. Ik zie mijn lengte als een groot voordeel, want ik haal er veel kracht uit.”

Leon Voskamp Geschreven door

Voor veel roeiers is de Holland Acht het hoogst haalbare. De 28-jarige Sander zit in deze ‘felbegeerde’ boot die tussen 3 en 10 september meedoet aan het WK roeien in Belgrado. Met zijn 2,06 meter is de Brabander een reus in de wereldtop. Waarom het roeien met zeven andere mannen en een stuurvrouw aan het roer sportief zo mooi is? “Het is de grootste en snelste boot”, vindt Sander. Hij kan het vergelijken met andere boten, want hij startte bij de tweetallen. “Ik ben heel bewust klein begonnen, omdat je je zo kan bewijzen tegenover de bond. Toen ze de potentie zagen, ging ik naar de vier. Dat ik nu de stap heb gezet naar de Holland Acht is een mooie blijk van waardering.”

"Communicatie is met acht mannen een heel groot ding."

Bij de Holland Acht worden andere dingen gevraagd dan in kleinere teams. “Met z’n tweeën is het bijvoorbeeld heel makkelijk overleggen. Met acht gasten in de boot is die communicatie een groot ding. Het proces is anders, dat maakt het leuk. Het voelt als iets nieuws.” Met zijn 2,06 meter is hij een opvallende verschijning in de roeiploeg. “Ik ben de grootste. Een aanzienlijk verschil met de kleinste van 1,88 meter. Ik zie mijn lengte als een groot voordeel. Het is in de roeisport een kwestie van synchronisatie en dat is passen en meten. Het afstellen van allemaal dezelfde slagen vergt veel tijd. Ik zie mijn lengte zeker niet als nadeel, want ik haal er veel kracht uit.”

"Er zijn als roeier heel zware momenten."

Nee, bij de Holland Acht zitten geen lichtgewichten. Het zijn breedgeschouderde mannen die 5 tot 6 minuten alles geven om zo snel mogelijk over het water te gaan. “Tijdens trainingen en wedstrijden zijn er heel zware momenten. De mooie momenten, de grote toernooien en de prachtige locaties maken echter alles goed. Dit leventje is heel vet.” Sander traint kort voor het WK zes dagen per week 3,5 uur per dag. De Nederlandse ploeg reist een kleine week voor aanvang van het WK naar Belgrado, mede om een beetje te wennen aan de warmte. “In Nederland hebben we een soort saunatraining gedaan, waarbij we lange tijd in de hitte bleven. Dat deden we voor de Olympische Spelen in Tokio ook waar ik bij de vier zonder stuurman in de boot zat. We moeten nu zeker met de omstandigheden om kunnen gaan.”

"Vertrouwen dat we voor het podium gaan."