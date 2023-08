112-nieuws: fietser zwaargewond in Gilze • koperdieven betrapt

04.13

Een jongen uit Vught is afgelopen nacht met de scooter waarop hij zat in een sloot beland langs de N65 bij Biezenmortel. Dit gebeurde rond drie uur. Hij was samen met een andere jongen uit Vught op de terugweg van de kermis in Udenhout toen hij net na de verkeerslichten bij de Mgr. Zwijsenstraat de macht over het stuur verloor. De jongen die achterop de scooter zat kon net op tijd van de scooter springen, maar de bestuurder kwam samen met de scooter in de sloot terecht. Hij raakte gewond aan zijn been en is naar een ziekenhuis gebracht.