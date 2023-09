Alleen mooi weer kan dit gratis popfestival redden: 'Anders is het klaar'

Voor Breda Barst is het op 15 en 16 september erop of eronder. Het gratis popfestival werd afgelopen jaar door heftige regenval verziekt en moest financieel gered worden door sponsors en crowdfundacties. Dat bleek toch nog onvoldoende en een lening van enkele trouwe bezoekers heeft Breda Barst nu pas echt gered. Al blijft alles nog broos: "Laat alsjeblieft het zonnetje schijnen, want anders is het alsnog klaar in deze vorm."

Ronald Strater Geschreven door

In de loods van Breda Barst staan een heleboel spullen. Het zijn vooral decorstukken van vorige edities van het festival. Het is een rommeltje, maar de vrijwilligers weten waar alles staat. Nou ja, bijna dan... "We zoeken al twee dagen naar een tentpaal", zegt vrijwilligster Babs Verstrepen, terwijl ze snuffelt tussen een reuzenwesp, een discobol en een drumstel. "De meeste spullen zijn na alle ellende van de vorige keer maar snel ergens neergezet."

"Gelukkig hebben we geld kunnen lenen van mensen met een groot hart voor Breda Barst."

Ze kan weer lachen, maar hoe anders was dat vorig jaar. Door overvloedige regenval moest de organisatie tijdens het festival enorme kosten maken om het overtollige water in het Valkenbergpark af te voeren. Bovendien kwamen er maar 25.000 bezoekers opdraven in plaats van de gebruikelijke 35.000. Het resultaat was een flink financieel probleem. "De hele zomer was mooi en uitgerekend in ons weekend begint het heel, heel hard te regenen", vertelt Babs. "Daardoor maakten we 20 procent te weinig omzet en dat was een drama voor onze begroting. We kwamen geld tekort." De boel stond op klappen, maar Breda Barst werd door extra sponsorgiften, wat uitgestelde subsidie en verschillende doneeracties gered. De opgehaalde 50.000 euro leek genoeg, meldde de organisatie aanvankelijk, maar na wat rekenwerk bleek dat toch niet helemaal te kloppen. "Breda Barst kan dit jaar toch doorgaan, omdat we geld hebben kunnen lenen van mensen met een groot hart voor ons festival. Dat is nodig omdat we nog geen inkomsten hebben, maar we wel vooraf al moeten betalen voor de podia en dat soort zaken."

"Er moeten veel biertjes verkocht worden."

Breda Barst is heel blij met de geldschieters, wat zonder hen was het een heel lastig verhaal geworden. Maar geleend geld moet natuurlijk wel terugbetaald worden en daarbij is de organisatie vooral afhankelijk van de inkomsten uit de baromzet. "Ik ga geen exacte bedragen noemen", zegt Babs, "maar het gaat om tienduizenden euro's die terugbetaald moeten worden. Er moeten dus heel wat biertjes verkocht worden. Over het festival maak ik me geen zorgen, dat staat weer als een huis, maar wat het weer betreft is het erop of eronder." Veel regen of onweer kan opnieuw een ramp betekenen. "Ik slaap er weleens wat minder om", zegt Babs eerlijk. "Laat alsjeblieft het zonnetje schijnen, want anders is Breda Barst in deze vorm einde verhaal."

"We moeten het decor bouwen met de spullen die wel al hebben."

Ook dankzij de vele vrijwilligers, de grote kracht van Breda Barst, is de 23e editie in aantocht. Al is het soms wat behelpen. Thalassa is bezig met het decor: "Omdat er geen geld is, moeten we vindingrijk zijn en nieuwe dingen bouwen met spullen die we al hebben. Maar recyclen deden we al, want we willen ook duurzaam zijn." Dus als Babs nu ook de tentpalen nog vindt, is er op 15 en 16 september weer een supertoffe 26e editie va Breda Barst met een fijne programmering. Maar regen is deze keer uit den boze.