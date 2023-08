Amerikaan (88) lag niet maanden, maar week dood in hotel in Baarle-Hertog

De 88-jarige Amerikaan die zaterdag dood werd gevonden in hotel Den Bonten Os in Baarle-Hertog is een week voor zijn dood nog gezien in de Albert Heijn in Baarle. Dat verklaren verschillende dorpsbewoners. Volgens een bericht dat dit weekend door justitie in België naar buiten werd gebracht, lag de man al maanden dood op zijn kamer en was zijn lichaam in verregaande staat van ontbinding.

De man werd zaterdag gevonden door zijn partner. De Amerikaanse ex-piloot woonde al enkele maanden met zijn vriendin in het hotel in de Pastoor de Katerstraat in de Belgische enclave. Niet in een hotelkamer, maar achter het hotel in een aanbouw met meerdere studio’s, waar ook veel arbeidsmigranten wonen. Dit gedeelte wordt bereikt via een eigen toegangspoort.

Waarom de man in Baarle-Hertog verbleef en wat er met hem is gebeurd, is allemaal nog onduidelijk. Het parket in Antwerpen meldt dat er geen aanwijzingen zijn voor een misdrijf. Na autopsie in het Universitair ziekenhuis in Antwerpen lijkt het erop dat de man op een natuurlijk manier is overleden. Er wordt ook nog toxicologisch onderzoek gedaan om zeker te weten dat hij niet is vergiftigd. Hoe lang de man in het hotel lag, is volgens het parket niet duidelijk.

Zegel van de politie

Bij het hotel wordt meteen de hoorn erop gegooid als er wordt gevraagd om informatie en ook onze verslaggever wordt niet veel wijzer. Duidelijk is wel in welke kamer de man verbleef. Op het raam van zijn studio zit nog een zegel van de politie. De rolgordijnen zijn naar beneden.

