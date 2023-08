Meevallers voor PSV op weg naar alles-of-niets-wedstrijd tegen Rangers FC

Het is erop of eronder voor PSV. De Eindhovenaren moeten woensdagavond in eigen huis winnen van Rangers FC om de groepsfase van de Champions League te bereiken. Hoewel ze al drie keer op rij niet wist te winnen van de Schotten lijkt het in de voorbereiding allemaal mee te zitten.

In Schotland vielen centrale verdedigers Olivier Boscagli en André Ramalho geblesseerd uit. De spoeling achterin is erg dun en dus werd er gevreesd voor de return een week later. Een dag voor de wedstrijd was er goed nieuws. “Ik ben hersteld”, waren de verlossende woorden van Boscagli. “Vandaag hebben we nog de laatste training, dan is het altijd nog even afwachten. Dat is ook een moment om 100 procent fit te worden.” De Fransman hield nog wel een kleine slag om de arm. “Ik moet écht helemaal fit zijn, anders neem ik geen enkel risico.” Van Aanholt

Maar aangezien de verdediger vorige week al meetrainde met de groep, lijkt niets een basisplaats in de weg te staan. Naast hem staat waarschijnlijk ook gewoon Ramalho. De Braziliaan is volgens Peter Bosz ook hersteld. De trainer kwam daarnaast met een verrassing. Patrick van Aanholt trainde ook alweer mee bij PSV. Vorige week zei de oefenmeester nog dat de linksback een aantal weken uitgeschakeld zou zijn. Nu is het zeker niet uit te sluiten dat hij woensdag in de basis begint. Transfers

Dan resteren nog de laatste transferperikelen. Hirving Lozano lijkt volgens diverse Nederlandse en buitenlandse media terug te keren in Eindhoven. Ook al zou zijn komst in een stroomversnelling komen, hij mag hoe dan ook niet spelen tegen Rangers FC. Toch mag zijn terugkeer een stunt genoemd worden. Tegenover de komst van Lozano zal hoogstwaarschijnlijk een vertrek staan van Ibrahim Sangaré en Johan Bakayoko. Het is voorlopig wel ondenkbaar dat zij nog voor woensdagavond vertrekken. Zij zullen normaal gesproken woensdag gewoon aan de aftrap staan.