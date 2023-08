Donkerrode zon verschijnt boven Brabant en dit is hoe dat komt

Wie dinsdagavond naar de lucht keek, zag mogelijk een bijzonder rode zon. Het verschijnsel was vanaf een uurtje of zeven te zien. Ook woensdag is de donkerrode zon nog te bekijken. Hoe dat komt? Volgens Wouter van Bernebeek van Weerplaza heeft dit alles te maken met de bosbranden die afgelopen weken woedden in Canada.

"We zien dit niet zo vaak in Nederland", zegt Van Bernebeek over het verschijnsel. "De lucht waar we nu in zitten, komt uit Canada vandaan. Vorige week waren daar hele grote bosbranden. Een deel van die rook is de oceaan overgestoken. Het klinkt een end, maar het heeft er zo'n acht dagen over gedaan om hier te komen."

Doordat die lucht nu boven ons hangt, kunnen we woensdagavond zelfs recht de zon in kijken. "Het licht wordt deels tegengehouden en deels gebroken door de rook. Daardoor kleurt de zon zo rood. Dat gebeurt als hij bijna ondergaat en bijna opkomt. Overdag is de zon daar te fel voor", weet Van Bernebeek.

Het is volgens hem te vergelijken met het Saharastof dat in het voorjaar soms onze kant op komt. Dit zorgde onder meer voor prachtige zonsopkomsten en zonsondergangen.