Steeds meer mensen worden hospita: 'Gezellig en makkelijk geld verdienen'

De collegebanken zitten weer vol, maar ondertussen zijn veel studenten nog steeds op zoek naar een kamer. Er is een groot tekort aan woonruimte en als je al een kamer kunt vinden, is die vaak onbetaalbaar. Daarom trekken steeds meer studenten in bij een hospita. Dat is iemand die een lege kamer in haar (of zijn) eigen huis verhuurt. In Brabant schieten de hospita-adressen als paddenstoelen uit de grond en niet alleen ouderen doen het. “Het is makkelijk geld en het is fijn dat je jonge mensen zo kunt helpen”, zegt hospita Frank van Gool.

Dat beviel zo goed dat Patrick en Tatiana besloten om de ruimte dit studiejaar opnieuw te verhuren. De 19-jarige Gulia woont nu bij hen in. Zij moet zich aan een aantal regels houden, zoals niet roken en geen huisdieren. Maar verder zijn er weinig beperkingen. “Ze mag thuiskomen wanneer ze wil, zolang wij er maar geen last van hebben. Maar ze is geen feestbeest, dus daar hebben we geluk mee”, zegt Patrick. “Ze is goed opgevoed en ruimt goed op. Dus we hebben eigenlijk nergens last van.”

Patrick Nijs (43) en zijn vriendin Tatiana uit Veldhoven hebben nu voor de tweede keer een Roemeense student in huis. Dat begon vorig jaar met het nichtje van een Roemeense collega die aan de TU was aangenomen, maar nergens onderdak kon vinden. “Toen hebben wij haar bij ons in huis genomen."

Toch lever je als hospita ook veel privacy in en dat kan weleens voor irritaties zorgen. Frank van Gool (56) uit Den Bosch heeft nu twee Poolse studenten in huis en bood het afgelopen jaar onderdak aan een Spaanse jongen. “Het is weleens gebeurd dat ik thuiskwam na mijn werk en er nog vieze pannen op het aanrecht stonden. Of dat de douche niet is schoongemaakt. Ik heb geen schoonmaakrooster, maar ik zit er weleens aan te denken om daar iets over in het huurcontract te zetten.”

Wie daar minder last van heeft is Anja Vermeulen (67) uit Helmond. Sinds een maandje woont de 22-jarige Emilio bij haar. Hij heeft een kamer van 25 vierkante meter en betaalt 470 euro per maand. De badkamer, woonkamer en de keuken delen ze. “Het bevalt heel goed”, zegt hij. “Het is wennen dat je samenwoont als je eten maakt of wilt douchen. Maar we hebben allebei een ander tijdschema, dus daar heb ik niet heel veel last van.”