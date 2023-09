Tisha viel steeds als laatste af, nu wil ze écht met turnteam naar Spelen

Tisha Volleman is pas 23 jaar, maar al erg ervaren. Ze hoopt zich de komende weken voor de zesde keer te plaatsen voor het WK turnen. Een gesprek over presteren in de wereldtop, de Olympische Spelen en de onrust rondom het Nederlandse turnen. “Het was zeker geen makkelijke tijd, maar ik ben er sterker uit gekomen.”

Leon Voskamp Geschreven door

De focus van Tisha ligt al geruime tijd op het WK. In Antwerpen levert een plek bij de eerste twaalf landen een olympisch ticket op. De Olympische Spelen in Parijs staan bovenaan het verlanglijst van Tisha. Al helemaal omdat ze tijdens de laatste twee Spelen ontbrak.

"Ik hoop dat Parijs 2024 werkelijkheid gaat worden."

“Voor Rio de Janeiro 2016 was ik de laatste die afviel en bleef ik als reserve thuis. Erg zuur, want ik had daar zo graag bij willen zijn. Na 2016 besloten ze voortaan de reserve wel mee te nemen naar de Spelen. Voor Tokio viel ik op het laatste moment buiten die groep. Parijs 2024 is mijn droom, ik hoop dat dat werkelijkheid gaat worden.” Eerder dit jaar deed ze in China mee aan de FISU World University Games, wat ze ziet als voorproefje op Parijs. “Het was de eerste keer dat ik meedeed aan een multisportevenement. Zoveel atleten uit diverse takken van sport, maar allemaal met het doel om zo goed mogelijk te presteren. Dat samenkomen in een atletendorp had iets magisch.” Goed presteren op het WK is dus van belang, maar zo ver is het nog niet. Zaterdag start de eerste van de twee kwalificatierondes waarbij de turnsters gaan strijden om vijf plekken in het Nederlands team. “Het niveau ligt heel dicht bij elkaar. Een dun lijntje, waarbij oefeningen net goed of net niet goed genoeg kunnen zijn. Ik train in ieder geval hard om op belangrijke toernooien zo goed mogelijk te zijn. Als ik in het team zit, kan ik als meerkampster op alle onderdelen uit de voeten.”

"Ik voel de steun van het team."

Zowel individueel als in het team heeft Tisha veel ervaring op grote toernooien. Uitkomen voor de Nederlandse ploeg geeft haar altijd extra kracht. “Natuurlijk, als turner ben je tijdens een wedstrijd alleen bezig bij een toestel. Maar ik zet me in voor het team en ik voel de steun van de anderen.” Tisha is dag in dag uit bezig met de topsport. Ze traint keihard, let op haar voeding en neemt voldoende rust. Mentaal voelt ze zich sterker dan ooit. Hoe vervelend dan ook, de basis daarvoor ligt bij een onrustige periode in 2020 toen een onderzoek werd ingesteld naar grensoverschrijdend gedrag van meerdere coaches. Sportbond KNGU trok zelfs tijdelijk de stekker uit het topsportprogramma.

"Het was een onzekere tijd."