Zelfs de hond wordt mishandeld bij gewelddadige woningoverval

Een stel uit Veldhoven zit zondagavond 18 juni rond kwart over elf gezellig met een wijntje op de bank wanneer vier of vijf gemaskerde mannen via de openstaande achterdeur hun huis binnenstormen. De twee worden zwaar mishandeld door de overvallers en ook hun hond krijgt een schop. Niemand in het huis aan de Biezenkuilen ontkomt aan het geweld, zo bleek dinsdagavond in de uitzending van Opsporing Verzocht waarin de slachtoffers hun verhaal deden.

De vrouw des huizes wordt door de overvallers in de keuken op de grond gegooid en geslagen. Ook wordt haar keel dichtgeknepen. "Toen ze niks uit mij kregen, gingen ze met mijn man aan de slag", zo vertelt ze in de uitzending.

Hij krijgt vervolgens een klap met iets en was even buiten westen. Als hij even later ziet dat een van de overvallers zijn hond schopt, wordt hij pissig en duwt hij de overvaller. Waarop hij onder bedreiging van een mes naar boven wordt gedwongen: 'Lopen jij', krijgt hij te horen.

Ze vinden het vakantiegeld

De overvallers zetten intussen het huis van het stel op zijn kop op zoek naar geld en waardevolle spullen. Ze vinden onder meer zo'n duizend euro die de twee speciaal voor de komende vakantie opzij hebben gelegd. Een familievakantie samen met hun tienerzoon waar ze na enkele moeilijke jaren wel aan toe zijn. Sinds hij in 2019 een hartaanval kreeg, maakt zij zich enorme zorgen om hem. Maar deze vakantie is echt iets waar ze samen met hun zoon naar uitkijken.

Wanneer de overvallers met haar man boven zijn, weet zij te ontsnappen en bij de buren de politie te bellen. Net voor de gewaarschuwde agenten bij het huis zijn, gaan de overvallers er vandoor. Vermoedelijk nadat ze op straat wat kabaal horen.

Zoon helemaal van slag

Ongeveer op hetzelfde moment komt ook de zoon van het echtpaar thuis. Hij ziet zijn vader met een dik gezicht en zijn moeder helemaal blauw, een rotzooi in huis en een bibberende hond. "Die was helemaal van slag", vertelt zijn moeder.

In de uitzending wordt duidelijk dat de vier of vijf daders, ze spraken gebrekig Nederlands en Engels, er vermoedelijk in een donkere Opel Vectra, bouwjaar tussen 2003 en 2005, vandoor zijn gegaan. In het kenteken zit de lettercombinatie LD en het getal 20. In welke volgorde is niet duidelijk.

Ook worden er in het opsporingsprogramma beelden getoond van een man, mogelijk een van de overvallers, die vlak voor de overval op verkenning lijkt te zijn in de straat. Het zou volgens de politie ook om een toevallige voorbijganger kunnen gaan. Maar ondanks een eerdere oproep heeft hij zich nog niet bij de politie gemeld.

Tips

Na de uitzending van Opsporing Verzocht heeft de politie zo'n twintig tips binnengekregen. Over de inhoud hiervan kan een woordvoerder woensdagochtend niks zeggen. Wel geeft ze aan dat de politie nog steeds op zoek is naar meer informatie.

Kijk hier het item in Opsporing Verzocht over de gewelddadige overval op het stel in Veldhoven terug: