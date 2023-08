Yordi was al een legende, maar nu wordt hij zelfs nageroepen op straat

Yordi Swaluw (27) is een heuse internetlegende. Nadat hij in 2018 aan verslaggever Bram Krikke uitlegde hoe je zijn naam uitspreekt en spelt, verscheen een filmpje op YouTube en wordt hij daar omarmd als een een waar fenomeen. Nadat hij vorige week te zien was in het SBS6-programma 'Lang leve de liefde', is diezelfde hype weer springlevend.

Het fragment dat Yordi beroemd maakte, is eigenlijk ongekend simpel. Tijdens een straatinterview voor de YouTube-serie 'Bram in de buurt' vraagt Bram Krikke naar de naam van de rossige jongen. "Djordie", zegt Yordi fonetisch. Gevolgd door de spelling van zijn naam. "Goed geraden", knalt hij er stoïcijns achteraan. Uiteindelijk wordt het ongemakkelijke gesprek afgekapt met een zogenaamd telefoontje. "Ik kom er nu aan", zegt Yordi. En loopt weg.

En daar was een meme geboren. Een internetgrapje, dat flink leeft onder jongeren. Als dat nog niet genoeg was, stond Yordi deze week alweer in de spotlight. Dit keer was het alleen geen straatinterview, maar een deelname aan het SBS-datingprogramma 'Lang leve de liefde'.

Door zijn optreden in het programma staat Yordi weer volop in de aandacht van de internetliefhebber. Fragmenten van zijn deelname gaan wederom als een speer op TikTok. Bij een rondje over de markt van zijn stad Breda is dat te merken. "Djordi!", staat een groepje scholieren vanaf een afstandje te grinniken. "Goed geraden!", antwoordt hij. Dat zijn natuurlijk precies de uitspraken die hem bekend hebben gemaakt. Dus komt de een na de ander een fotootje scoren. "Je ziet er goed uit", zeggen ze. "En je deed het goed tijdens je date."

"Ik zoek een stoute dame, die houdt van een feestje."

Maar met Cora, aan wie Yordi gekoppeld werd, is het helaas niks geworden. Wel heeft hij het liedje 'Tequila' van The Champs gezongen op de karaokemachine en dat is natuurlijk ook wat waard. "Ik ben dus nog steeds single en ready to mingle", reageert Yordi zelfverzekerd. Hij heeft nog nooit een relatie gehad, maar dat mag de pret niet drukken. Hij is er meer dan klaar voor. "Ik zoek een stoute dame, die houdt van een feestje", legt hij uit. En omdat dat de eerste keer niet is gelukt, doet hij gewoon nog een keer mee. "Ik heb mijn oproepje al geplaatst."

Yordi met zijn fans.