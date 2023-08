Wie grondwater oppompt, is voortaan verplicht om dat te melden

Iedereen die zelf grondwater oppompt is vanaf vrijdag verplicht om dat te melden bij waterschap De Dommel of Brabantse Delta. Het gaat om mensen die minder dan 10.000 liter per uur oppompen. Daarboven was het al verplicht. Met water uit kleine grondwaterputten sproeien mensen bijvoorbeeld de tuin of spuiten ze stof en vuil af. Ook wordt het gebruikt om vee te laten drinken of producten te wassen.

De waterschappen hebben geen idee hoeveel water er opgepompt wordt en wat voor invloed dat heeft op de grondwaterstand. Met de meldplicht willen ze daar een beter beeld van krijgen. Het waterschap Aa en Maas voert nog geen plicht in, maar houdt het voorlopig bij een meldingsverzoek. Kleine grondwaterputten worden gebruikt door bijvoorbeeld boeren die hun vee water geven, bedrijven, gemeenten en mensen die in het buitengebied wonen. Het woord klein is gekozen om het verschil met grootgebruikers als industrie, landbouw en drinkwaterbedrijven duidelijk te maken. Tot nu toe hoefde je alleen een melding te maken als je in een beschermd gebied water oppompt. Gratis melden

Eigenaren van een al bestaande ‘kleine grondwaterput’ hebben tot 1 september 2024 de tijd om zich online gratis aan te melden. Wie een nieuwe kleine put wil aanboren, moet daarvoor in bepaalde gebieden voortaan een vergunning aanvragen. De waterschappen hebben hiervoor een kaart op hun websites geplaatst. Vanwege de verdroging van de bodem zijn de waterschappen terughoudend met het afgeven van zo’n vergunning. De indeling van de waterschappen: