Dode gevonden in het water bij de Parklaan in Eindhoven

1/4 Dode gevonden in het water in Eindhoven

De politie heeft woensdagmiddag een dode gevonden in Eindhoven. Een voorbijganger zag in het water langs de Parklaan iets vreemds liggen en belde 112.

Het lichaam is gevonden in een aftakking van de Dommel. Duikers van de politie hebben de dode aan het begin van de middag geborgen.

Volgens de politie is geen sprake van een misdrijf. Over wie de dode is, is nog niets bekend.