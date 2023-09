Mike Teunissen is dit jaar al 150 dagen van huis voor het wielrennen

Mike Teunissen rijdt deze week twee World Tour-wedstrijden in Canada. De 31-jarige wielrenner ziet veel van de wereld en nee, klagen doet hij absoluut niet. Feit is wel dat hij weinig in zijn huis in Rosmalen is. “Ik ben al meer dan 150 dagen van huis voor de sport en daar komt de komende maanden nog wel het nodige bij.”

In 2019 maakte de wereld echt kennis met Mike. Hij won de eerste etappe in de Tour de France en pakte het geel. Zijn volgende overwinning boekte hij bijna 4 jaar later op 27 mei 2023 tijdens de Ronde van Noorwegen. Vorige week volgde zijn tweede winst dit seizoen tijdens de Renewi Tour. “Op mijn verjaardag ook nog.”

Begin november start de voorbereiding op het nieuwe seizoen, dus het zal geen lange vakantie worden voor Mike die al meerdere jaren in Brabant woont. “Ik geniet van het fietsen en kom op de mooiste plekken. Als ik goed presteer is het gevoel op de fiets extra lekker. Naar die vakantie kijk ik wel een beetje uit, want het is een lang seizoen.”

Mike is een liefhebber en geniet van het fietsen. “Ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt.” Bij het wielrennen horen veel wedstrijden overal in de wereld. “Ik heb er sinds januari meer dan 70 koersdagen opzitten. Tot eind oktober staan er nog diverse wedstrijden op het programma. Voor mijn ploeg Intermarche-Circus-Wanty interessant omdat er punten te scoren zijn om je te handhaven in de World Tour.”

“Dat ik nu twee keer win, wil niet zeggen dat ik voorgaande seizoenen niet goed reed. Het mooie van het spelletje is dat soms alles goed valt en je wint. Als we de etappe in de Renewi Tour nog een keer rijden, is de kans groot dat het niet lukt.”

Wat wel meespeelt in het persoonlijke succes is zijn rol. “Ik heb totaal geen probleem om te knechten en zal het merendeel van de wedstrijden in dienst van de ploeg rijden. Soms krijg ik de kans om voor eigen succes te gaan. Als ik in een goede positie zit, ga ik voor de winst. Vroeger was ik blij met een ereplaats, maar bijvoorbeeld een derde plaats doet me niets meer. Door deze mindset ontstaan er kansen voor mij.”

Met zijn 31 jaar is hij niet meer de jongste in het peloton, maar dat betekent niet dat de ambities de koelkast in gaan. “Om kopman te zijn moet je heel goed kunnen klimmen of een goede sprinter zijn, dat ben ik niet. Wel wil ik me nog verbeteren in bijvoorbeeld het voorbereiden van de sprint. Natuurlijk wil ik ook zelf vaker winnen. Ik ben geen Mathieu van der Poel of Wout van Aert, maar de jongens daarachter kunnen met wat geluk ook een rol van betekenis spelen.”

Na dit seizoen heeft hij nog een 1-jarig contract bij de Belgische wielerploeg. “Ik heb baanzekerheid, maar volgend jaar is het belangrijk om me weer te laten zien. Bij mijn huidige ploeg bevalt het in ieder geval prima. We hebben bij lange na niet het budget van mijn vorige werkgever Team Jumbo-Visma, maar het is in de basis goed gestructureerd. En op de weg laten we zien dat we ook goed kunnen meestrijden tegen de grote ploegen.”