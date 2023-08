Een nest met Aziatische hoornaars ruimen is een klus die niet voor iedereen is weggelegd. Maar voor Rob Voesten is het zijn werk. En hij heeft het druk, want alleen dit jaar al verwijderde hij meer dan vijftig nesten. Woensdag moest hij in Beek en Donk aan de bak. Hoe het ruimen van zo’n nest in zijn werk gaat, zie je in deze video.