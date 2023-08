Missie geslaagd: PSV plaatst zich voor de Champions League

Het is PSV eindelijk gelukt de groepsfase van de Champions League te bereiken. In het eigen Philips Stadion boekte het een klinkende zege op Rangers FC. De Schotten werden met 5-1 opgerold. Door de ruime zege mag PSV veel miljoenen bijschrijven. Donderdag wijst de loting uit welke Europese topclubs naar Eindhoven gaan komen.

Ontlading, opluchting en vooral heel veel blijdschap. Na dertig onwennige minuten kwam PSV los in het eigen Philips Stadion. Er leek spanning van de ploeg af te vallen. Eindelijk, want na twee mislukte pogingen in de play-offs moest het dit jaar écht een keer gaan gebeuren voor de Eindhovenaren.

Ismael Saibari had de Eindhovense formatie na 32 minuten op voorsprong moeten zetten. Hij kreeg een opgelegde kans rond de penaltystip maar stuitte op Jack Butland. Maar net zoals PSV woensdagavond leerde van eerder gemaakte fouten in de play-offs, deed de 22-jarige middenvelder dat ook.

Bevrijdende openingstreffer

Nog geen drie minuten na zijn misser was het wel raak voor Saibari. Een afgemeten voorzet van Joey Veerman werd binnengekopt door de Marokkaanse voetballer van PSV. Een bevrijdende treffer want Rangers was het daarna helemaal kwijt.

Nooit langer dan drie minuten heeft PSV op voorsprong gestaan in drie wedstrijden tegen Rangers FC. Maar in plaats van de voorsprong vasthouden ging de thuisploeg op jacht naar een tweede treffer. Het kreeg voor rust al de nodige kansen, maar een kleine tien minuten na rust leek de definitieve beslissing te vallen.

Twee minuten spannend

Weer was het Ismael Saibari die het Philips Stadion in vuur en vlam zette. Luuk de Jong kreeg zijn teen achter een lange bal en wist zo de bal voor te zetten. De middenvelder kon het simpel afmaken: 2-0.

Uit het niets kwam Rangers terug in de wedstrijd. James Tavernier wist een voorzet van voormalig PSV-speler Sam Lammers binnen te lopen. Echt spannend werd het niet, want twee minuten later kopte Luuk de Jong de 3-1 binnen.

Die voorsprong kwam niet meer in gevaar, al schoot Rabbi Matondo nog op de paal. Ruim tien minuten voor tijd maakte Joey Veerman het feest in Eindhoven compleet. Hij scoorde met een droge knal de 4-1. Een eigen doelpunt leidde zelfs nog tot de 5-1.

Tientallen miljoenen

PSV rekent af met een trauma. Drie keer is scheepsrecht. Na mislukte pogingen tegen Benfica en Rangers FC bereikt het eindelijk weer eens de groepsfase van de Champions League. In 2018 was het de laatste keer actief in het miljoenenbal.

Het mag door de plaatsing voor de Champions League tientallen miljoenen bijschrijven. Een mooie opsteker en misschien wel reden om zich in de laatste twee dagen te versterken. Donderdag wacht de loting voor de groepsfase. Dan wordt duidelijk welke Europese grootmachten naar Eindhoven zullen komen.