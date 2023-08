Zonder 150.000 euro steun had dierenopvang Hokazo niet meer bestaan

Dierenopvang Hokazo in Uden blijft voorlopig bestaan. Vijf gemeenten uit de regio hebben 150.000 euro financiële steun toegezegd voor de rest van dit jaar. Het gaat om Maashorst, Bernheze, Boekel, Meierijstad en Land van Cuijk.

Het water stond Hokazo aan de lippen. Bestuurslid Bart Jan Meijer schetst een somber beeld. “Zonder deze steun hadden we nu niet meer bestaan”, zegt hij woensdagavond. De opvang leed vorig jaar een verlies van 120.000 euro. De verwachting was dat dit tekort dit jaar verder zou oplopen.

De subsidie die de dierenopvang krijgt bestaat uit een vast bedrag per inwoner (nu 80 cent). Daarnaast krijgt Hokazo een vast bedrag per hond of kat, totdat die wordt herplaatst. Voor een hond is dat 70 euro en voor een kat 100 euro. “Van dat bedrag moet je alles doen. Dus de opvang, het voer, de entingen, de personeelskosten. Dus waar je 70 euro krijgt, ben je het dubbele kwijt”, legt Meijer uit.

Hokazo krijgt ieder jaar subsidie. Maar met de enorme inflatie was die subsidie niet genoeg om alle kosten te dekken. “Eerst de coronacrisis, toen de energiecrisis, de oplopende inflatie. De kosten voor voer, kosten voor de dierenarts, brandstofkosten voor de dierenambulance. Alles is gewoon met 25 tot 30 procent duurder geworden.”

Met de 150.000 euro kan Hokazo dit jaar in ieder geval vooruit. Maar is er ook een structurele oplossing in zicht? “We weten van andere dierenopvangen dat zij meer geld krijgen. Dit hebben we in onze gesprekken met de gemeenten ook aangegeven. Daar schrokken ze wel van. Na de zomer wordt gekeken naar een structurele oplossing.”