Beste vriendin moest afzeggen en daarom debuteert Devenda op EK dressuur

Dinja van Liere uit Uden moest onlangs afzeggen voor het EK dressuur vanwege een blessure bij haar paard Hartsuijker. Bondscoach Alex van Silfhout riep als vervangster Devenda Dijkstra (27) uit Nuland op, die woensdag haar EK-debuut maakt. “Dinja is mijn beste vriendin en het is verschrikkelijk dat ze niet mee kan. Gelukkig is ze superblij voor mij en daardoor kan ik er ook van genieten.”

Dat Devenda naar het EK in het Duitse Riesenbeck gaat had ze zelf niet verwacht. Toen Lynne Maas afviel voor het eindtoernooi omdat haar paard niet helemaal fit is, werd Marlies van Baalen uit Brakel opgeroepen. Na de afzegging van Dinja kwam de Nulandse in beeld voor TeamNL. “De bondscoach was al komen kijken of ik in vorm was voor een reserverol. Normaal is geen topsporter blij met een reserveplek, maar ik vond het al een grote eer.”

“Toen ik uiteindelijk werd opgeroepen voor de Nederlandse dressuurploeg, was ik erg verrast. Eerst heb ik Dinja en Lynne gebeld. Eigenlijk hadden zij dit EK-ticket verdiend en ik niet. Ze waren enthousiast voor mij en vanaf dat moment durfde ik ook blij te zijn.” Het gaat snel met de carrière van de Nulandse met Zeeuwse roots. Ze reed al paard toen ze 2 jaar was, maar over topsport dacht ze nooit na. “Ik kom niet uit een familie die idolaat is van paardensport. Zelf vond ik het wel leuk en op latere leeftijd ben ik paarden zadelmak gaan maken. Mijn vriend Laurens van Lieren heeft me gemotiveerd om me serieus op paardrijden te richten. En nu gaat mijn vader overal mee naartoe en ziet zelfs als ik foutjes maken”, zegt ze lachend. “Eerst zag ik het helemaal niet zitten om zijn dressuurpaarden te gaan rijden. Uiteindelijk heb ik ja gezegd. Toen ik met Hero reed, voelde ik een klik. Het is zo’n fijn, meewerkend en superslim paard. We zijn vijf jaar geleden samen gestart in de B-klasse, een laag niveau in de dressuursport. Het is geen wedstrijdje om wie het snelst kan scoren, maar in de loop der jaren is ons niveau flink verbeterd.”

