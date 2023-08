Voetbalbroers hopen dat PSV Manchester City en Real Madrid loot

Na vijf jaar heeft PSV zich weer geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Champions League door Rangers thuis met 5-1 te verslaan. Clubiconen Willy en René van de Kerkhof zijn blij en hopen op een zo mooi mogelijke loting voor hun club. "Manchester City en Real Madrid zou leuk zijn", zegt Willy. "Waarom zouden we kansloos zijn? PSV kan ook in de Champions League thuis van iedereen winnen."

De vroegere stofzuiger van PSV gaat in de Willy en René Podcast nog verder: "Een paar jaar geleden haalde Ajax toch ook de halve finale en won het van Real Madrid? Naar dat niveau kunnen wij ook toe groeien."

René vindt dat zijn broer iets te optimistisch is. "Willy stond net op één been en moet weer even met twee benen op de grond gaan staan. "Toch hoopt ook René op een grote tegenstander. "Barcelona is wel een leuk ploegje. Die hebben we in 1978 met Cruijff nog een leuk lesje geleerd."