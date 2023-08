A29 nog tot zeven uur dicht na zwaar ongeluk bij Willemstad

De A29 bij Willemstad is donderdagmiddag gesloten na een heftige botsing van twee vrachtwagens. De weg is in de richting van Bergen op Zoom naar Rotterdam nog tot zeker zeven uur 's avonds dicht, meldt Rijkswaterstaat. Op omliggende wegen is het daardoor extra druk.

Ron Vorstermans Geschreven door

Eerder op de middag was weg nog in beide richtingen afgesloten. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht door de politie. De chauffeurs van beide vrachtwagens worden in een ambulance nagekeken. Er staat ingesloten verkeer achter het ongeluk. Er wordt volgens Rijkswaterstaat 'hard gewerkt om dit verkeer zo snel mogelijk weg te leiden'.



Omleiding

Weggebruikers die vanuit de Belgische grens komen en richting Rotterdam rijden, krijgen vanaf knooppunt Galder het advies om via de A58, A27 en A15 te rijden. Op de omleidingsroute is het namelijk al drukker dan normaal en bovendien is op de A16 bij Dordrecht in de richting van Rotterdam een rijstrook dicht vanwege een vrachtwagen met pech.