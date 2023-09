Agressieve en poepende ganzen zijn steeds vaker een hoofdpijndossier

Den Bosch glijdt uit over de ganzenkak. Al jaren, eigenlijk. Canadese ganzen zijn met veel, maken herrie, poepen de boel onder, vernielen grasvelden en zijn bovendien nog agressief ook. Dus staat de gemeente voor een dilemma. Hoe stoppen ze de overlast, zonder dat het dieronvriendelijk wordt?

Hoe los je een ganzenoverschot op, zonder dat het onethisch voor mens of dier wordt? Daar is de gemeente dus nog niet uit. Het hoofdpijndossier heeft tot dusver nog geen oplossing die alle partijen tevreden houdt.

Dat komt omdat de stad lekker behaaglijk is voor het beestje. In een landelijke omgeving wordt erop gejaagd, maar in de stad is hij veilig en zijn er lekker veel parkjes met gras. Alleen zijn ze daardoor met zoveel, dat het voor enorme frustratie bij bewoners zorgt. Ze kakken namelijk niet alleen veel, maar ze maken ook lawaai en zijn agressief tijdens het broedseizoen.

Maar het is niet alleen in Kruiskamp een probleem: de Canadese gans heeft het op de hele stad gemunt. Ook bij het Máximakanaal zit de hele kade onder de poep. Sportvelden, speelvelden, kades en parken. Nergens ben je veilig.

"Alles, maar dan ook echt alles, zit onder de poep", vertelt Emiel van Dinther die in de wijk Kruiskamp woont. Hij is al meerdere keren door ganzen aangevallen. "Het is een grote ergernis voor zowel mensen als dieren, vooral tijdens het broedseizoen." Dan worden de vogels namelijk het meest agressief.

Daarom stelt de PvdD voor om de oplossing dichter bij een natuurlijke vijand te zoeken: de vos. Die heeft de Canadese gans normaal gesproken namelijk op het menu staan. "Maar vossen in Den Bosch zijn er niet zo veel, omdat daar overal in de provincie op mag worden gejaagd", legt Samshuijzen uit. En daar ligt volgens PvdD de oplossing. Als je minder op vossen jaagt, komen er vanzelf minder ganzen. Precies zoals moeder natuur het ooit heeft bedacht.

Maar als het zo simpel zou zijn, was er al lang voor dat scenario gekozen. De realiteit is natuurlijk wat minder rooskleurig. Vossen eten namelijk niet alleen ganzen, maar ook kippen. Of het konijn van je dochter in de achtertuin. "En een stedelijke omgeving is voor de vos ook niet heel diervriendelijk", zegt Mariève Craste van D66. "Dus ik denk dat we iets verder moeten kijken dan alleen het dierenwelzijn. Daarvoor is de overlast te groot."

Er liggen dus meerdere scenario's op tafel. In een brief aan burgemeester en wethouders vraagt de Partij voor de Dieren aan de gemeente om tóch meer in te zetten op de vos. Door er minder op te jagen, bijvoorbeeld. Maar dat bepaalt de provincie.

D66 ziet er meer in om juist de jacht op de Canadese gans te openen. "Dat mag nu nog niet, omdat de Canadese gans een beschermde status heeft. En ik vraag me toch wel af waarom", zegt Craste.