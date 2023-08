PSV loot pittige tegenstanders in groepsfase Champions League

PSV speelt in de groepsfase van de Champions League tegen Sevilla, Arsenal en RC Lens. Deze tegenstanders kwamen bij de loting in Monaco uit de koker rollen. De groepsfase van de Champions League begint op dinsdag 19 en woensdag 20 september. De finale van het miljoenenbal wordt dit seizoen gespeeld op zaterdag 1 juni in het Wembley-stadion in London.

PSV versloeg in de play-offs voor de Champions League Rangers FC uit Glasgow. In Schotland werd het 2-2, woensdagavond versloegen de Eindhovenaren Rangers FC met 5-1. PSV veroverde daarmee een plek in de groepsfase van de Champions League.

Voor het eerst in vijf jaar spelen er dit seizoen twee Nederlandse ploegen in de Champions League: landskampioen Feyenoord en PSV. Feyenoord ontmoet in de groepsfase Atletico Madrid, Lazio Roma en Celtic.

Vanaf volgend seizoen spelen er twee Nederlandse ploegen in de groepsfase van het miljoenenbal. De club die in de eredivisie als derde eindigt speelt dan in de voorrondes van de Champions League.