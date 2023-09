Oma durft niet te kijken als Sammie (16) Nederlandse tennistitels wint

Veel talentvolle tennissers dromen van deelname aan bekende grandslamtoernooien zoals Wimbledon of Roland Garros. Sammie Schouten (16) wil er ook alles aan doen om door te breken als prof. De Bossche pakte onlangs de Nederlandse titel bij zowel de singles als het dubbelspel in haar leeftijdscategorie. "Het was superspannend en ik zag dat mijn oma niet meer durfde te kijken."

Leon Voskamp Geschreven door

Sammie kon zeker niet terugkijken op een geweldig jaar. Voor aanvang van het Nederlands kampioenschap stond ze slechts 22ste en daardoor was ze zeker geen favoriet. “De eerste ronde moest ik meteen tegen een sterke speelster en ik was al blij als ik een goede wedstrijd zou spelen. Ik won echter en ook de daaropvolgende rondes ging ik door. In de finale kwam mijn hele familie kijken. Het werd superspannend en ik zag dat mijn oma niet meer durfde te kijken. Na een achterstand knokte ik me terug en pakte ik de titel.” In het dubbeltoernooi boekte de Bossche samen met Senne Janssen uit Odiliapeel een zwaarbevochten overwinning in de eerste ronde. “We groeiden in het toernooi en bereikten de finale. Omdat ik de titel bij de singles al had gepakt, stond ik met een glimlach op de baan. Het dubbelen verliep soepel en we werden kampioen.”

"Ik blijf vasthouden aan mijn plan."

Na een slecht jaar toch twee nationale titels, hoe kan dat dan? “Ik hou van pieken op het juiste moment. De druk die er dan bij komt kijken vind ik fijn. Ook geef ik nooit op. Je kunt in het tennis altijd een wedstrijd helemaal omdraaien. Als ik win, dan is dat een cadeautje.” Wat ook meespeelt, is de structuur in haar dagelijks leven. “Ik was net klaar met 5 vwo op het Rodenborch College en kon me meer gaan focussen op tennis. De laatste maand voor het NK voelde ik me goed. De komende twee jaar doe ik verspreid examen, waaronder ik veel meer tijd voor de sport heb."

"Het lijkt me geweldig om ver te komen in het tennis."