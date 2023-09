'We willen hier geen Jomanda', kritiek op religieus centrum gebedsgenezer

Tom de Wal wil met zijn religieuze organisatie Frontrunners Ministries een zalencentrum bouwen in Dussen. Daar wil hij onder andere genezings- en bevrijdingsdiensten gaan organiseren. Tijdens zo'n dienst zou je genezen kunnen worden van ziektes of bevrijd van demonen. Donderdag presenteerde de Wal zijn nieuwbouwplannen. De grootste zaal in het complex biedt ruimte aan meer dan 1500 bezoekers en daar zijn niet alle dorpsbewoners blij mee: "We willen hier geen nieuwe Jomanda."

Het was druk tijdens de inloopavond in hotel De Koppelpaarden in Dussen. Tom de Wal (29) en zijn collega's van Frontrunners Ministries presenteerden met trots de nieuwbouwplannen aan buurtgenoten en geïnteresseerden. "We hebben al veel mensen ontvangen en de reacties zijn heel positief", vertelt de Wal.

"Het lijkt wel een raket die opstijgt."

Iets verderop in Dussen, op de plek van voormalig Partycentrum De Rietpluim, wil De Wal een religieus centrum bouwen. Een gloednieuw gebouw met conferentiezalen met in totaal zo'n 1750 zitplaatsen, kantoren, video- en audiostudio's en klaslokalen. Aan de overkant komt een parkeerterrein voor meer dan 400 auto's. Wat vinden buurtbewoners van het ontwerp? "Het lijkt wel een raket die opstijgt", lacht een vrouw. Een andere vrouw vertelt dat ze het wel mooi vindt, maar niet vindt passen in Dussen. "Het pand is heel futuristisch en heeft een hele andere bouwstijl dan de rest van het dorp." Veel mensen maken zich zorgen over de drukte die de komst van het religieuze centrum zal veroorzaken. "Dussen telt iets meer dan 2000 inwoners en zo'n dienst trekt veel mensen. Dat past niet in zo'n dorp als dit."

"Straks komen we onze eigen straat niet uit."

Helga Gardenier en Rob Suykens wonen schuin tegenover de plek waar het pand moet komen. Zij startten eerder een petitie tegen de komst van Frontrunners. Zij gaven eerder aan De Wal aan dat ze bang zijn voor de drukte tijdens de diensten. Ze stelden voor om de ingang van het parkeerterrein te verplaatsen. Daar heeft De Wal naar geluisterd. De auto's rijden straks niet meer over het smalle straatje waar Rob en Helga wonen. Daar zijn ze blij mee, maar dat neemt nog niet al hun zorgen weg. "Dan staat het op de rotonde hiernaartoe alsnog helemaal vast. Straks komen we onze eigen straat niet uit. Er zijn 400 parkeerplekken, maar dat is nooit genoeg voor 1500 bezoekers." In de flyer die De Wal uitdeelde staat dat er maar één keer per maand 's avonds of in een weekend een massale dienst zal zijn. Maar Rob vreest dat het daar niet bij blijft. "Zo'n pand lijkt me wel heel groot voor maar één dienst per maand. Frontrunners groeit flink, dus ik vrees voor veel meer drukte."

"We willen hier geen nieuwe Jomanda."

Naast de drukte is niet iedereen te spreken over de genezingsdiensten die De Wal organiseert. Zo vertelt een buurtbewoonster: "Dat kennen we van Jomanda. Het is niet de hoofdreden dat ik bezwaar heb, maar geeft wel een onderbuikgevoel, dat kan ik niet ontkennen." Haar man is het daarmee eens: "We willen hier geen nieuwe Jomanda. Dat zeg ik gewoon heel eerlijk en dat ga ik ook tegen De Wal zeggen als ik hem vanavond nog spreek." Voor de nieuwbouw heeft Frontrunners miljoenen euro's nodig. Alle diensten die ze organiseren zijn gratis en ze geven duizenden boeken gratis weg. Via de website vragen ze dan ook om donaties. De Wal hoopt eind dit jaar zijn vergunning in te dienen bij de gemeente Altena. De plek heeft al een vergunning met horecabestemming voor 1400 bezoekers en een parkeerplaats voor 400 auto's. De petitie van Rob en Helga staat inmiddels op ruim 450 handtekeningen en zodra de Wal zijn vergunning heeft aangevraagd, zullen ze de petitie aan de gemeente voorleggen. Tijdens de diensten van Frontrunners Ministries zijn er een heleboel mensen die zeggen dat ze daadwerkelijk genezen zijn. Maar hoe kan dat? En is het gevaarlijk? Omroep Brabant maakte er de podcast 'Op Hoop van Zegen' over.