Shulad (29) uit Sint-Michielsgestel wordt al een week vermist

De 29-jarige Shulad Alharbi uit Sint-Michielsgestel wordt sinds vorige week donderdag vermist. De politie spreekt van een 'urgente vermissing'.

Shulad is voor het laatst gezien in haar huis aan De Wagenmaker, rond zes uur 's ochtends. Daarvoor was ze nog bij Mini-Gestel aan de Nieuwstraat in haar woonplaats. Dat is een huttenbouwdorp voor jongeren, waar in de laatste week van de zomervakantie activiteiten worden gehouden.

Het is volgens de politie niet duidelijk in welke richting de vrouw is vertrokken. Ze is waarschijnlijk te voet of reist met het openbaar vervoer. Shulad is te herkennen aan haar lange bruine haren en bruine ogen.