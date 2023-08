Weer verkeersellende in West-Brabant, nu door onderhoud aan de Merwedebrug

West-Brabant kan zich weer schrap zetten voor vertragingen op de snelweg. Dit keer op de A27, door onderhoud aan de Merwedebrug. De brug, die Brabant met Zuid-Holland verbindt, is vanaf deze week tien weekenden lang dicht voor onderhoud. Deze zomer was het op de A29 afzien voor weggebruikers door de afgesloten Haringvlietbrug.

Uit een inspectie is gebleken dat verschillende hangkabels aan de Merwedebrug beginnen te roesten, doordat de verflaag is versleten. Met die kabels is het rijdek aan de boogbrug vastgemaakt. Die roestvorming komt doordat er op meerdere plekken lekkages zijn in de hoofddraagconstructie.

Om de brug veilig te houden, start Rijkswaterstaat met onderhoudswerkzaamheden. Technische installaties worden getest, hangkabels worden onderhouden en lekkages worden aangepakt. De hangkabels krijgen geen nieuwe verf, maar een speciale beschermlaag. Dat is makkelijker aan te brengen, waardoor het werk sneller klaar is en hinder voor verkeer kan worden beperkt.

Brug helemaal afgesloten

Voor de test van technische installaties moet de brug in beide richtingen helemaal worden afgesloten. Dit gebeurt van donderdag negen uur 's avonds tot vrijdagochtend vijf uur. Alleen hulpdiensten, fietsers en voetgangers kunnen dan gebruik maken van de Merwedebrug. Fietsers en voetgangers worden in groepen doorgelaten over de burg, dus moeten rekening houden met maximaal een halfuur extra reistijd.

De hangkabels en lekkages worden aangepakt in de weekenden van 1 september tot en met 13 november. Dit gebeurt iedere keer van vrijdagavond negen uur tot maandagochtend vijf uur. Deze werkzaamheden worden vanaf het fietspad uitgevoerd. Daardoor kan er in de richting waarin wordt gewerkt, altijd een van de twee rijstroken openblijven. Voor verkeer geldt er dan een maximumsnelheid van vijftig kilometer per uur.

Het meeste verkeer wordt overdag omgeleid, om lange files te voorkomen. Reizigers moeten rekening houden met ongeveer een halfuur extra reistijd.

Merwedebrug vervangen

De Merwedebrug wordt uiteindelijk helemaal vervangen. Dat is onderdeel van de verbreding van de A27 tussen knooppunt Hooipolder en Houten.

Haringvlietbrug weken afgesloten

Omrijden en files is verkeer in West-Brabant inmiddels waarschijnlijk wel gewend. De Haringvlietbrug, die het west van Brabant met Rotterdam verbindt, was heel juni en juli dicht. De extra reistijd liep afgelopen weken soms op tot wel een uur. Sinds begin augustus is de brug weer open.

De Haringvlietbrug was van begin juni tot begin augustus afgesloten voor een enorme operatie.