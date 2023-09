112-nieuws: bestuurder vlucht na botsing • loods in brand

21.34

Een bestuurder is donderdagnacht in Rijen op drie geparkeerde auto's gebotst. Dat gebeurde aan de Mary Zeldenrustlaan. Agenten zagen dat de bestuurder in een bocht rechtdoor was gereden, door de bosjes heen en zo op de geparkeerde auto's was gebotst. De auto's raakten zwaar beschadigd. Een van de auto's is op de kop beland door de klap. De bestuurder en de passagier zijn vervolgens de wijk in gevlucht. De politie is nog op zoek naar getuigen of mensen die de bestuurder mogelijk hebben zien lopen.