112-nieuws: huis bekogeld met molotovcocktail • auto botst tegen boom

In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

Redactie Geschreven door

08.09 – Auto botst tegen boom

Op het Kraanmeer in Erp is vrijdagochtend een auto tegen een boom gebotst. De bestuurster is nagekeken in de ambulance maar hoefde uiteindelijk niet naar het ziekenhuis te worden gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren.

Foto: Kevin Kanters/SQ Vision.

Liveblog

07.45 Kapotte vrachtwagen veroorzaakt file Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat bij knooppunt Empel een kapotte vrachtwagen. Dat meldt de ANWB. De rechterrijstrook is daarom dicht en de vertraging is ongeveer een kwartier.

03.15 Huis en auto's bekogeld met molotovcocktails Een huis in Nuland is in de nacht van donderdag op vrijdag bekogeld met een molotovcocktail. Bij het huis, ter hoogte van de kruising aan de Akkernoot, zijn ook twee auto's bekogeld met een fles met daarin brandende vloeistof. Een van de auto's brandde aan de voorkant helemaal uit. Foto: Bart Meesters / SQ Vision Foto: Bart Meesters / SQ Vision Foto: Bart Meesters / SQ Vision LEES OOK: Woonhuis en auto's bekogeld met molotovcocktails, auto gaat in vlammen op