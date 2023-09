Puppy Sniper eet van giftige paddenstoel en een dag later is hij dood

Hij was hun alles. In vier maanden tijd veroverde de jonge hond Sniper de harten van zijn baasjes Tom en Ralf. Tijdens het uitlaten op een speelveldje in Sint-Oedenrode ging het echter mis. "Het was een jonge hond die alles wilde ontdekken. Ik zag dat hij ergens een hap van nam, maar toen was het al te laat."

Nova scotia duck tolling retriever. Het is een mond vol, maar het is toch echt het ras zoals het in het paspoort van Sniper staat. Het heeft wel een jaar geduurd voordat Tom van Wanrooij de beslissing nam om een hond te nemen. "Toen we dat eenmaal besloten hadden zijn we er ook vol voor gegaan. We hebben zelfs onze vakantie aangepast. Sniper had nog niet alle inentingen voor het buitenland."

En die eigenschap kwam Sniper duur te staan. Vorige week woensdag gingen Tom en Ralf wandelen met Sniper op het veldje bij de sporthal in Sint-Oedenrode. Zoals iedere jonge hond liep Sniper zijn territorium af te snuffelen. "Zo af en toe pakte hij wat op. Dat haalden we steevast uit zijn bek. Ineens zagen we dat hij 'iets wat op een paddenstoel leek' beet had. Waarschijnlijk hebben we dat er té laat uitgehaald."

Ralf Lotterjouk, de vriend van Tom, bedacht de naam voor de hond. "Ralf is een fanatiek airsoftspeler. Daar past de naam Sniper wel bij. Een mooie stoere naam", vindt Tom. "Sniper was een slimme en nieuwsgierige hond."

De dag erna was er niets meer over van de spring in het veld die Sniper normaal gesproken was. "Hij oogde loom, had overgegeven en had last van diarree. Ralf heeft toen meteen de dierenarts gebeld."

Het bloedonderzoek wees uit dat het niet goed ging met Sniper. Met een infuus aan zijn poot moest hij naar dierenziekenhuis in Waalwijk. "In het ziekenhuis is hij meteen geopereerd aan zijn maag en galblaas", vertelt Tom. "'s Middags was hij nog even wakker, maar hij kwispelde niet meer met zijn staart."

Op vrijdag kreeg het stel een telefoontje vanuit ziekenhuis dat Sniper met het kwartier achteruit ging. "Of we zo snel mogelijk konden komen. Hij had ook last van inwendige bloedingen. Het was beter om hem te laten inslapen. We wilden niet dat hij pijn zou lijden en hebben besloten om Sniper te laten gaan."