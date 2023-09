Nog heel even volhouden, de nazomer komt eraan

Het is vrijdag nog even doorzetten, maar vanaf dit weekend komt er eindelijk beter weer aan. Zondag stijgt het kwik zelfs weer tot 25 graden. Daarna is het hek van de dam en begint de nazomer.

We beginnen de vrijdag nog met wat regen, maar dat trekt uiteindelijk richting het oosten. Dan klaart het op en stijgt de temperatuur van 20 graden, naar tussen de 20 of 25 in het weekend. Er komt wel flink wat bewolking bij kijken, dus met zonnebaden moet je nog even wachten. Vanaf maandag

Na het weekend lopen de temperaturen nog hoger op, richting de 26 en 28 graden. De zon schijnt volop en de wind houdt zich rustig, dus er staat heerlijk nazomerweer op de planning.