PSV verkoopt Ibrahim Sangaré voor ruim 35 miljoen euro

PSV-middenvelder Ibrahim Sangaré gaat toch voor tientallen miljoenen naar de Engelse club Nottingham Forest. Het Premier League-team legt op de laatste dag van de Nederlandse transferperiode ruim 35 miljoen euro neer voor de Ivoriaan.

Dat melden clubwatchers Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad en Marco Timmers van Voetbal International.

Sangaré stond al langer in de belangstelling van Nottingham Forest. Pas op 'deadline day' hebben de Britten besloten om Sangaré definitief aan te trekken.

Verkoopclausule

Clubwatchers melden al geruime tijd dat Sangaré een verkoopclausule in zijn contract bij PSV heeft. Die clausule stelt volgens Elfrink dat Sangaré enkel voor 37,5 miljoen euro opgehaald kon worden in Eindhoven.

Het verkoopbedrag van ruim 35 miljoen is inclusief de bonussen die zijn opgenomen in de deal. Sangaré voetbalt sinds 2020 in Eindhoven. PSV nam hem toen voor 7 miljoen euro over van het Franse Toulouse.