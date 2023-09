Peter Bosz op laatste transferdag over Lozano, Bakayoko en Sangaré

Zelden was het op de laatste dag van de transfermarkt nog zo onrustig bij PSV. Wie komt er en wie gaat er alsnog. Een dag voor de wedstrijd tegen RKC was er weinig focus op die wedstrijd en besprak trainer Peter Bosz alle transferperikelen rondom de club.

“Het is druk”, gaf de trainer gelijk toe aan het begin. Daar is geen woord aan gelogen want op de laatste dag van de transfermarkt lijkt PSV nog twee spelers te gaan presenteren. Hirving Lozano landde vrijdagmorgen in Eindhoven en zal snel gepresenteerd worden.

Bosz is blij met zijn aanwinst: “Het is een heel goede voetballer. Hij heeft bij Napoli en PSV laten zien dat hij goed kan voetballen. Hij heeft ook nog een leeftijd (28) dat hij nog niet op zijn retour is. Hij zit in de beste periode van zijn carrière en heeft zelf aangegeven dat hij terug wil keren in Eindhoven. Dus hij zal zeer gemotiveerd zijn.”