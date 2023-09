'De moeders van Mahipar' is de beste debuutroman van het jaar

Forugh Karimi uit Den Bosch heeft de Hebban Debuutprijs van 2023 gewonnen. Dat betekent dat haar roman 'De moeders van Mahipar' het beste literaire debuut van het jaar is. Vrijdagavond kreeg ze de prijs uitgereikt.

De Hebban Debuutprijs is een prijs voor mensen die hun eerste literaire boek hebben geschreven. De organisatie noemt het een 'aanmoedigingsprijs'. Een lezersjury van meer dan honderd lezers maakt een eerste selectie, waarna een vakjury kiest welk debuut de winnaar is.

Over het boek van de Bossche Karimi zei de jury: "Het geeft een schrijnend en genuanceerd beeld van de eenzaamheid en machteloosheid van vluchtelingen. Karimi verdient een groot lezerspubliek, zij prikkelt de lezer met een wrang, maar liefdevol familieverhaal."

Gevlucht

In haar boek 'De moeders van Mahipar' vertelt de schrijfster het verhaal van een Afghaanse vluchteling die in Nederland een nieuw leven opbouwt. Hij weet op volwassen leeftijd niet veel over zijn afkomst, maar daar komt hij langzaam maar zeker achter.

Forugh Karimi vluchtte zelf op 25-jarige leeftijd met haar man van Afghanistan naar Nederland. Ook zij heeft hier een nieuw leven opgebouwd. Ze werkt nu in Den Bosch als psychiater en psychotherapeut.

Blijdschap

Karimi laat weten dat ze blij en verrast is met de prijs: "Mijn roman gaat over verschillende thema’s en heeft meerdere lagen, zoals literatuur hoort te zijn. Toch is het eerste wat bij me opkomt, dat éne aspect: de kracht en moed van Afghaanse vrouwen."

Ze hoopt dat dankzij deze prijs de onderdrukte stem van de vluchteling wat meer gehoor krijgt. "Dat zal een troost zijn voor de diepe machteloosheid die zich met regelmaat meester maakt over mij als ik aan mijn geboorteland denk."