Mexicaan Lozano tekent contract tot 2028 bij PSV

Hirving Lozano is opnieuw speler van PSV. De Eindhovense club maakte de terugkeer van de 28-jarige Mexicaan vrijdagavond bekend op het jubileumgala ter ere van het 110-jarige bestaan. Hij heeft een contract getekend tot medio 2028.

Lozano werd vorig seizoen kampioen met het Italiaanse Napoli. Hij had daar nog een doorlopend contract. Naar verluidt heeft PSV 15 miljoen euro voor hem betaald. Lozano speelde tussen 2017 en 2019 ook al voor PSV. Hij kwam toen zestig keer in actie en scoorde in totaal 34 keer. In 2018 werd hij kampioen met PSV.

Met de komst van Lozano hebben de Eindhovenaren weer een nieuwe keuzemogelijkheid in de voorhoede. Met Noa Lang, Luuk de Jong, Ismael Saibari, Ricardo Pepi en Yorbe Vertessen heeft trainer Peter Bosz meerdere opties voorin.

"Het was zowel mijn eigen wens als de wens van mijn familie om terug te keren bij PSV. Ons eerste verblijf hier was speciaal, dat is ons altijd bijgebleven. Ik kijk er erg naar uit om hier weer minuten te maken en deze periode nog succesvoller te maken dan de vorige", zei Lozano.

Directeur voetbalzaken Earnest Stewart noemt de terugkeer van Lozano een buitenkans. "Een tijdje terug vingen we de eerste signalen op dat hij naar PSV wilde komen. Een speler van de Serie A naar de Eredivisie halen is niet makkelijk, maar zijn kwaliteit staat buiten kijf dus we wilden deze kans absoluut grijpen. Deze transfer brengt ons weer een stapje dichter bij de ambities in de competitie en in de Champions League."