Grote brand verwoest loods op bedrijventerrein in Werkendam

Er heeft vrijdagavond een grote brand gewoed in een loods op een bedrijventerrein in Werkendam. Het vuur sloeg metershoog uit het gebouw aan de Biesboschhaven. De brand woedde bij de Werkendamse Metaalhandel.

Op het terrein staan twee loodsen, waarvan er één volledig is verwoest. De tweede loods, die aan het afgebrande gebouw grenst, kon worden gered.

Onduidelijk is wat er precies in de loods stond. Volgens 112-meldingen werd de loods gebruikt als opslag. Volgens omstanders was er papier opgeslagen, zo meldt een 112-correspondent.

De brand brak rond tien uur 's avonds uit. Meerdere blusvoertuigen rukten uit. Er werd onder meer een hoogwerker ingezet.

De rook was in de omgeving goed te zien, zoals in de nabijgelegen woonwijk Welgelegen.