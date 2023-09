Herstel van kapotte stuw in Grave gaat weer verder, nu met kraan

Rijkswaterstaat gaat deze ochtend weer verder met herstelwerkzaamheden aan de beschadigde stuw in de Maas bij Grave. Er wordt geprobeerd om het zogeheten keerschot, een tijdelijke constructie om de waterdruk op de stuw te verminderen, los te trekken met een kraanschip.

Rijkswaterstaat inspecteert met onderwatercamera's of er schade is aan de stuw.

Het scheepvaartverkeer op de Maas werd vrijdagochtend meteen stilgelegd. Door de problemen aan de stuw zakt ook het waterpeil van de Maas. De scheepvaart, (woon)booteigenaren en jachthavens worden op de hoogte gehouden van de waterstanden.

Waterpeil zakt

Om te voorkomen dat er op andere plekken in de Maas en in aftakkingen het waterpeil te veel zakt, zijn sluizen in de buurt gesloten. De binnenvaart moet rekening houden met omleidingen en forse vertragingen.

Eerdere pogingen

Rijkswaterstaat heeft vrijdag de hele dag geprobeerd om met een sleepboot en een drijvende bok het keerschot uit het gat te trekken. Omdat het keerschot onder water nog vast zit aan het juk, lukte dat niet. De werkzaamheden waren ook lastig door de sterke stroming.

Als het met het kraanschip lukt om het keerschot los te trekken, kan het beschadigde gedeelte waarschijnlijk worden hersteld en kan de stuw weer worden gesloten.

Door de problemen staat het water in de jachthaven van Grave veel lager dan normaal.