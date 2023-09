Jongen rijdt op brommer door winkelcentrum en slaat man (70) op gezicht

Een jongen heeft in winkelcentrum Heksenwiel in Breda een man van zeventig op zijn gezicht geslagen. Dat gebeurde vrijdagmiddag nadat de man de jongen aansprak op zijn rijgedrag: hij reed op een brommer door het winkelcentrum.

De jongen pikte dat niet en sloeg de man meerdere keren in zijn gezicht. Mensen die het zagen gebeuren, probeerden de boel te sussen. Voordat de verdachte wegreed, kon iemand nog gauw een foto van het kenteken maken.

Intussen ontfermde iemand in het winkelcentrum zich over het zeventigjarige slachtoffer: hij bloedde in zijn gezicht en brak mogelijk zijn neus door de klappen, meldt de politie.

Opgepakt in huis van z'n ouders

Door de foto van het kenteken was de brommer vrijdag snel gevonden. Die stond bij het huis van zijn ouders. De jongen was niet thuis. Hij zou tegen zijn moeder hebben verteld dat een man tegen zijn scooter schopte en dat daar ruzie van kwam.

De jongen is zaterdagochtend in alle vroegte in zijn ouderlijk huis door de politie opgepakt.