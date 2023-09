Vliegtuigje uitgebrand op landingsbaan nadat vleugel de grond raakt

Een eenmotorig vliegtuigje is zaterdagmorgen uitgebrand op de landingsbaan van Kempen Airport. Dat gebeurde na motorproblemen bij de start. Het vliegtuig zou hard zijn neergekomen. De piloot kwam met de schrik vrij.

De piloot wilde draaien en raakte met de rechtervleugel de grond. Daarna ontstond er brand. De eerste meldingen van de brand kwamen kort voor tien uur binnen. Nog geen halfuurtje later meldde de brandweer dat het vuur was geblust.'

De piloot zou zelf uit het vliegtuig zijn geklommen Hij raakte daarbij lichtgewond aan zijn hoofd. Hij is door ambulancepersoneel uit voorzorg nagekeken, maar was aanspreekbaar, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Van het vliegtuigje is niets meer over.

De exacte oorzaak van het incident is nog niet bekend en wordt onderzocht. Kempen Airport wordt vooral gebruikt voor recreatie- en zakenvluchten.