Ambtenaren klagen over Bossche wethouder Kâhya: 'Onveilige werkomgeving'

Bossche ambtenaren beschuldigen wethouder Ufuk Kâhya van kleineren en negeren. Dat blijkt uit onderzoek van het Brabants Dagblad. Zelf zegt de wethouder 'soms te scherp te zijn'.

Door de Wet open overheid (Woo) kreeg de krant inzage in mails over de 35-jarige Kâhya die sinds 2018 wethouder is in Den Bosch voor onder meer onderwijs en gezondheid. Zo schrijft een andere medewerker over 'een grote onveiligheid' door een 'bestuurder die zich met alles bemoeit'.

Uit een interne mail verstuurd in juni blijkt dat medewerkers bij de sector Maatschappelijke Ontwikkeling melden dat Kâhya schreeuwt en hen kleineert of juist negeert, schrijft het BD . "Er zou op enig moment van hogerhand besloten zijn dat er geen contact meer mag zijn tussen deze wethouder en tussen ambtenaren."

Wethouder Kâhya onderschrijft in een reactie dat hij iemand is die 'vanuit passie en veel ambitie bestuurt'. "Ik wil écht iets veranderen voor onze inwoners. Ik realiseer me heel goed dat dat balanceren vraagt: mijn lat ligt hoog, en ik kan daarin soms te scherp zijn. Daarbij is mijn intentie overigens altijd om scherp te zijn op de inhoud, en nooit op de persoon. Als ik mensen onbedoeld toch persoonlijk geraakt heb, dan is dat niet goed en dat trek ik me aan."

Over wat zijn medewerkers in de mail bespreken zegt Kâhya geschrokken te zijn. "Over de kwestie waaraan de betreffende mail lijkt te refereren, zijn we al langer in gesprek en zijn in overleg met het management stappen gezet om de samenwerking te verbeteren."