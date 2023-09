Meisje bij bushalte beroofd van 40 euro

Een 14-jarig meisje is vrijdagmiddag beroofd terwijl ze zat bij een bushalte aan de Irenestraat in Breda. Een jongen van een jaar of vijftien griste de telefoon uit haar handen en stal veertig euro.

Het meisje had een telefoon met een doorzichtig hoesje in haar hand. Achter dat hoesje zaten enkele bankbiljetten. Op dat moment fietsten drie jongens voorbij. Die stopten en een vroeg de tijd aan haar. Voordat ze het wist, werd de telefoon uit haar handen gegrist en rende de jongen daarmee weg. Onder het rennen haalde hij het geld uit het hoesje en gooide de telefoon op straat. Daarna fietsten de jongens weg, het meisje radeloos achterlatend. Signalement

De jongen wordt 15 jaar oud geschat. Hij is licht getint. Hij fietste op een zwarte fiets en heeft donkere ogen. Hij was gekleed in een donker joggingspak.