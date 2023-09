Billenknijpen voor het bloemencorso: 'Toch altijd spannend'

Bas Noorden bij het hoofd van Vrouwe Justitia De mal van de wagen Volgende 1/5 Bas Noorden bij het hoofd van Vrouwe Justitia

520.000 bloemen. Droogbloemen, verse bloemen, witte bloemen, rode bloemen. Ze worden allemaal de dag voor het bloemencorso op de wagen geprikt. Die stilte voor de storm is misschien nog wel de spannendste dag van alle voorbereidingsdagen, omdat dan alles samen komt. Dus gingen we even spieken.

Met een springkussen voor de deur en meezinghits door de speakers is het in de tent van Buurtschap Helpt Elkander een bedrijvig tafereel. Voorzitter Bas Noorden fladdert er een beetje tussendoor. Brandjes blussen, bloempjes prikken, koffie zetten, noem maar op. "Hier zie je het begin van de weegschaal van Vrouwe Justitia", wijst hij vanaf de bovenste stijger in de tent. Echt een weegschaal is er nog niet in te zien, maar dat komt door het bouwwerk aan steigers dat er omheen staat. "Dat komt nog wel zodra de wagen naar buiten mag", legt de voorzitter uit.

"Het uitrijden is toch altijd spannend."

Ze lopen keurig op schema. Wat dat betreft nog geen reden tot paniek. "Maar het uitrijden is toch altijd spannend", geeft de voorzitter toe. Of de wagen de tent goed uitkomt, hoe het totaalplaatje eruit komt te zien en hoe de kleuren er bij daglicht uit gaan zien: het is allemaal nog een vraagteken. Het thema van het buurtschap is 'gebroken'. Er is veel aan de hand in de wereld, vinden ze namelijk. "Toeslagenaffaire, gerommel in de politiek...", legt Noorden uit. "Vrouwe Justitia heeft het er maar zwaar mee. Je zult ook zien dat ze er wat barstjes van op heeft gelopen, of zelfs uit elkaar valt." Met laurierbladeren en riet hebben ze haar blinddoek gemaakt. Met rode en witte bloemen is haar gezicht van marmer gemaakt.

"Als alles er morgen staat en de wagen komt goed de tent uit, dan blijft dat enorm kicken."