PSV ook tegen RKC op dreef, Eindhovenaren kennen prima seizoenstart

PSV heeft zaterdagavond geen fout gemaakt bij RKC Waalwijk. De Eindhovense voetbalclub won zonder problemen met 4-0 van de provinciegenoot. De Eindhovenaren kennen zo een uitstekende seizoenstart. Bij de Waalwijkse club is de situatie beduidend anders: nul punten uit vier wedstrijden.

De supporters die een kaartje hadden gekocht in het uitverkochte Mandemakers Stadion werden in de eerste helft niet erg verwend. RKC kon geen potten breken tegen de Eindhovenaren die op misschien slechts dertig procent speelden.

Dat zal de zorgen in Waalwijk doen vergroten, want ondanks dat PSV zich niet bovenmatig inspande, stond het na een uur voetballen ‘gewoon’ op een 2-0 voorsprong. Joey Veerman had vlak voor rust met een beheersd schot de 0-1 op het scorebord gezet. Na de pauze profiteerde Noa Lang van een slippertje van RKC-verdediger Jeffrey Bruma (ex-PSV).

De Jong in vorm

Via Luuk de Jong werd het nog 3-0 voor PSV. De spits staat symbool voor de fantastische seizoenstart die PSV heeft. In de competitie is de ploeg van coach Peter Bosz nog foutloos. PSV won de Johan Cruijff Schaal en plaatste zich als kers op de taart voor de Champions League. De Jong was sinds de seizoenstart al betrokken bij twaalf goals in acht wedstrijden.

Invaller Malik Tillman maakte het verschil nog groter door de 4-0 te maken.

Verschil

Het contrast tussen de enige twee Brabantse ploegen in de Eredivisie kan op dit moment niet groter. PSV staat foutloos bovenaan. RKC - dat een zware seizoenstart kende met PSV, AZ en Heerenveen als tegenstanders - is nog puntloos en bevindt zich in de onderste regionen.

Ook de komende drie weken worden pittig voor de ploeg van coach Henk Fraser, met Vitesse (uit), fc Twente (thuis) en Ajax (thuis) als tegenstanders.