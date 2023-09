Winnaar van Bloemencorso in Zundert is bekend

Buurtschap Poteind is de winnaar van het Bloemencorso in Zundert, met hun wagen ‘Nanook’. Op een zonovergoten zondag was dit de mooiste wagen. Twintig buurtschappen deden mee aan het imposante corso. In 1951 ging het buurtschap er voor het laatst met de winst vandoor, grote reden om nu te feesten dus. De jury beloonde hen met 628 punten. Het buurtschap ging er bovendien met de publieksprijs vandoor. Nanook was volgens een mythe van de eskimo's de 'meester van de ijsberen en een jachtgod'.

De buurtschappen Achtmaal en Klein-Zundert sleepten respectievelijk de tweede en derde prijs in de wacht. Twintig buurtschappen hebben de afgelopen dagen miljoenen dahlia’s getikt op de stuk voor stuk prachtige wagens met de meest uiteenlopende ontwerpen. De hele zomer is er door de honderden vrijwilligers aan gewerkt Zo onderhouden de ouderen veelal de velden waar de dahlia’s op gekweekt worden en bouwen de jongeren vooral mee aan de wagens. Het tikken van de dahlia’s kan pas op het allerlaatst. Een spijkertje gaat dan door de bloem waarmee die vervolgens op de wagen wordt vastgenageld. Het bloemencorso Zundert is de grootste ter wereld en het niveau ligt hoog. Al meer dan tachtig jaar brengt het bloemencorso mensen vanuit het hele land naar Zundert. De creaties zijn (tegen betaling) nog twee dagen te bewonderen op het tentoonstellingsterrein.