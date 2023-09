Dode man gevonden in huis in Den Bosch, man aangehouden

In een huis aan de Brugstraat in Den Bosch is een dode man gevonden. Een 49-jarige Bosschenaar is aangehouden. Volgens een 112-correspondent bevond ook deze man zich in dit huis. De politie houdt rekening met een misdrijf.

De politie doet nog steeds onderzoek in het huis. De Brugstraat is in het centrum van de stad, aan een doorgaande weg. Volgens onze 112-correspondent trekt het politieonderzoek veel bekijks. De politie hoort ook een vrouw die in het pand aanwezig was.

Foto: Bart Meesters/SQ Vision.

Vanwege de dode in Den Bosch werden meerdere agenten opgeroepen.

De omgeving van de Brugstraat in Den Bosch is afgezet met lint.