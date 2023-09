In het water aan de Pater Eustachiuslaan in Aarle-Rixtel is zondag een dode man gevonden. Dat meldt de politie.

Volgens de politie zou het slachtoffer zaterdagnacht met iemand anders aan het vissen geweest zijn en sinds zondagochtend vermist zijn. De politie startte daarop een onderzoek met drones en onderwaterdrones. Met behulp daarvan werd hij in het water gevonden.

De dode man werd gevonden in het water aan de Pater Eustachiuslaan in Aarle-Rixtel (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision).





Volgens de politie zou de man een vermiste visser zijn (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision).